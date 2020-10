Zuschauer-Frage: Innenministerium befürwortet einheitlichere Regeln bei Bundesliga-Spielen

Derzeit gibt es einen bundesweiten Flickenteppich, was die Entscheidung über Zuschauer in der Bundesliga anbelangt. Da die örtlichen Gesundheitsämter vor jedem Profi-Spiel entscheiden, ob Zuschauer zugelassen werden, fällt die Entscheidung für jede Partie anders aus. Die Bundesregierung hat diese Vorgehensweise nun kritisiert: Was angesichts der gestiegenen Corona-Infektionszahlen im konkreten Fall sinnvoll sei, sei zwar Sache der örtlichen Ämter, betonte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung appelliere aber an die Verantwortlichen, "hier zu einem einheitlichen Verfahren zu kommen".

Am Sonntag läuft eine Testphase aus, die eine Konferenz der Länder-Chefs beschlossen hatte und nach der je nach örtlichem Infektionsgeschehen bis zu 20 Prozent der maximalen Zuschauerauslastung in die Stadien können. Wie es ab Sonntag weitergeht, ist noch unklar. Der Deutsche Olympische Sportbund hatte sich am Freitag dafür ausgesprochen, die Testphase zu verlängern. Der Ministeriumssprecher ließ diese Frage am Freitag offen. Das Hygienekonzept des Deutschen Fußball-Bundes gelte nach wie vor. Nichtsdestotrotz sei es vor dem Hintergrund eines stärkeren Infektionsgeschehens sinnvoll, auch Konzepte, die man erarbeitet hat, zu überprüfen.

Am vergangenen Wochenende waren bei der Partie der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in Sinsheim (0:1) wegen eines niedrigen Inzidenzwerts noch 6.030 Zuschauer zugelassen, während in vielen anderen Stadien schon wieder vor leeren Rängen gekickt wurde. An diesem Wochenende sieht es nicht anders aus: Bei Union Berlin und dem VfL Wolfsburg sind Zuschauer in einem bestimmten prozentualen Anteil gestattet, in den meisten anderen Arenen dürfen nur wenige oder gar keine Fans dabei sein.