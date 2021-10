Mehr Zuschauer in den Bundesliga-Stadien: BVB erwartet 60.000 Fans, 30.000 Besucher beim Topspiel

Die Bundesliga-Stadien können mit Hilfe der 3G- bzw. 2G-Regeln wieder bis auf den letzten verfügbaren Platz mit Zuschauern gefüllt werden. Im Topspiel der deutschen Spitzenklasse am Sonntag zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München dürfen erstmals seit 19 Monaten wieder an die 30.000 Fans in die BayArena. Borussia Dortmund rechnet am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 sogar mit 60.000 Fans. Anzeige

Nicht ganz so viele Fans erwartet der SC Freiburg im neuen Stadion. Beim Premieren-Spiel im 34.700 Plätze großen Europa-Park Stadion dürfen 20.000 Besucher bei der Partie gegen RB Leipzig dabei sein. "Wir hoffen, dass die Zuschauer voll mit uns mitgehen und die Jungs vorwärts peitschen", sagt Trainer Christian Streich. Spannend wird sein, wie sich die Zuschauer verhalten, denn die Corona-Pandemie hat dem Stellenwert des Fußballs geschadet. Schon zuletzt hatten die Vereine Probleme, die angebotene Zuschauerkapazität auszulasten. Der 1. FC Union Berlin war am Donnerstag mit dem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht gescheitert, die erlaubte Zuschauerkapazität im Stadion An der Alten Försterei auf maximal 18.000 zu erhöhen.

In vielen Bundesliga-Stadien verlaufen die Kartenverkäufe nur schleppend. Der BVB dürfte eigentlich laut Corona-Bestimmung 67.000 Fans begrüßen. BVB-Pressesprecher Sascha Fligge erklärte aber: "67.000 Zuschauer sind nicht möglich, weil Mainz nicht das Kontingent ausgeschöpft hat und wir die Randbereiche nicht füllen dürfen." Mehrere 1000 Tickets waren trotzdem am Freitagmorgen noch im BVB-Shop verfügbar. Ähnlich sieht die Situation in Frankfurt vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC aus. 40.000 Besucher dürfen eigentlich kommen, aktuell rechnet die Eintracht laut Pressesprecher Bartosz Niedzwiedzki mit "auf jeden Fall über" 30.000 Zuschauern. Auch in Gladbach bleiben einige von den möglichen 48.500 Sitzplätzen frei. "Wir haben etwas mehr als 37.000 Karten bislang verkauft“, sagte Borussia-Sprecher Markus Aretz am Donnerstag.