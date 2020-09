Zuschauer-Comeback: Werder Bremen darf zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC vor 8500 Fans spielen

Grünes Licht für Werder Bremen: Die Mannschaft von Florian Kohfeldt darf zum Bundesliga-Start gegen Hertha BSC am kommenden Samstag vor 8500 Zuschauern spielen. Das gab der Bremer Senat am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt. "Der Senat sieht in dem von Werder vorgelegten Schutz- und Hygienekonzept eine gute Grundlage für einen sicheren Wiedereinstieg in den Sportbetrieb mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Um eine Entscheidung rechtzeitig vor Saisonstart zu treffen und um Werder die Umsetzung schon am ersten Spieltag zu ermöglichen, ist der Senat heute übereingekommen, 8500 Zuschauerinnen und Zuschauern beim ersten Heimspiel zuzulassen", heißt es in der Mitteilung.