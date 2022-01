Geisterspiel in München, 3000 Zuschauer in Berlin: So viele Fans dürfen den DFB-Pokal im Stadion sehen

Im DFB-Pokal stehen am Dienstag und Mittwoch die Achtelfinal-Spiele an. In fast allen Stadien dürfen Zuschauer mit dabei sein - nur bei der Partie 1860 München gegen den Karlsruher SC am Dienstag (18.30 Uhr) herrscht eine Geisterkulisse. Erst nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 24. Januar könnten Zuschauer in die bayrischen Arenen zurückkehren - mittelfristig ist von einer Kapazität bis zu 50 Prozent die Rede. Von solchen Zahlen ist aktuell jeder Klub in Deutschland aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch weit entfernt. Im DFB-Pokal liegt der Achtelfinal-Besucherrekord des Jahres bei 3000. Aufgestellt wird dieser beim Hauptstadt-Duell zwischen Hertha BSC und Union Berlin am Mittwoch (20.45 Uhr).

