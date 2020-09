Die Zuschauer kommen zurück! Recken testen heute vor 500 Fans gegen Zweitligist Lübeck-Schwartau

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf testen am Samstag (16 Uhr) erstmals vor Publikum. Gast in der Swiss-Life-Hall ist der Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu diesem außergewöhnlichen Vorbereitungsspiel, das auch als Testlauf für die Liga gilt – in Bezug aufs Hygienekonzept.