Zuschauerausschluss: Niedersächsische Drittligisten ziehen vor Gericht

Stellvertretend für die vier niedersächsischen Fußballdrittligisten reichte der VfL Osnabrück am Freitagmittag beim zuständigen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eine entsprechende Klage ein.

Laut Mitteilung der vier Vereine geht es ihnen "explizit nicht um eine Sonderbehandlung des Profifußballs. Vielmehr richtet sich die Klage gegen eine Verletzung des Grundsatzes des Gleichbehandlungsgebotes und der Verhältnismäßigkeit". Vor allem im Hinblick auf die Regelungen anderer Bundesländer.

Stephan Weil konnte sie nicht besänftigen

"Mit dem eingeschlagenen Sonderweges der niedersächsischen Landesregierung können sich die Vereine nicht einverstanden erklären und fühlen sich zur Wahrung der Klubinteressen und im Sinne der Fans verpflichtet, diese Entscheidung durch ein Gericht prüfen zu lassen", teilen sie mit.

An dieser Einschätzung habe auch der digitale Austausch mit Ministerpräsident Stephan Weil, Innenminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Donnerstagabend nichts geändert. Ganz im Gegenteil: "Trotz der aus Sicht der Minister in Grenzen nachvollziehbaren Argumentation sind die vier Vereine gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, zur Wahrung der Klubinteressen einen Normenfeststellungsantrag zu stellen."