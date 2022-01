Zuschauer-Rückkehr in der Bundesliga? Söder macht Hoffnung wegen Omikron-Variante

Der Ball rollt wieder in der Bundesliga, doch auch im neuen Jahr haben Zuschauer in den Stadien zum größten Teil Seltenheitswert. Wenige Fans auf den Rängen dürfen nur die beiden Berliner Bundesligisten sowie die Klubs aus Baden-Württemberg begrüßen, ansonsten finden in der deutschen Fußball-Beletage wegen der Corona-Pandemie weiterhin nur Geisterspiele statt. Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte im Sport1-Doppelpass am Sonntag Hoffnung, dass sich die Situation für die Klubs bald ändern könnte. Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante könne man bald womöglich wieder lockern. "Wenn es milder ist, muss man überlegen, ob man nicht vielleicht reagiert", sagte der bayerische Landesvater. Anzeige

"Wir haben die Geisterspiele deswegen gemacht, weil eine tatsächlich Überlastung der Krankenhäuser absolut da war", sagte Söder mit Blick auf die derzeit geltenden Maßnahmen, die wegen der Delta-Variante beschlossen wurden. "Da war das also auch sehr gerechtfertigt. Jetzt muss man sehen, wie sich Omikron entwickelt. Deswegen wird man auch bei der Frage der Zuschauer in den nächsten Wochen überlegen müssen, ist es vergleichbar von der Entwicklung her."

"Die Frage, wie es weitergeht, hängt sehr stark von der Beurteilung ab, ob Omikron, wenn es denn so kommt, die gleiche Wirkung auslöst." Derzeit prüfe der Expertenrat der Bundesregierung Daten aus anderen Ländern, die eine weniger große Gefahr nahelegen als noch bei der Delta-Variante. "Sollte sich das tatsächlich so herausstellen, dann, glaube ich, wird man darüber diskutieren, ob es auch andere Modelle gibt. Die Relation muss ja stimmen, es muss ja angemessen sein", sagte Söder mit Blick auf die Geisterspiele.