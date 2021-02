Zuschauer-Rückkehr in der Bundesliga? So ist der Stand der Dinge - Lauterbach: "Indiskutabel"

Die magische Zahl von 35 schwebt derzeit in Deutschland über allem. Bei einem Inzidenzwert von 35 oder drunter soll es durch die Politik sukzessive Lockerungen der Coronaschutzverordnung geben. Geschäfte dürften dann wieder geöffnet werden, auch Bars und Restaurants hoffen auf Öffnungen. Aber wie sieht das eigentlich bei der erneuten Zulassung von Zuschauern bei Großveranstaltungen und vor allem in der Bundesliga aus? Der SPORT BUZZER ging dieser Frage anhand des Beispiels Borussia Mönchengladbach nach.

In der Stadt Mönchengladbach liegt der Inzidenzwert seit einigen Tagen unter 35. Stand Mittwoch lag er bei 23,4. Zum Vergleich: In der Stadt Flensburg liegt der Wert bei 181,4, in Dortmund bei 48,4, in München bei 28,6. Können sich Fans also bald wieder darauf freuen, die Bundesliga-Spiele live im Stadion zu verfolgen? Etwa schon das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am 2. März? Die aktuelle Antwort: Nein. "Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW lässt (unabhängig von Inzidenzwerten) derzeit keine Zuschauer bei Großsportveranstaltungen zu", teilte die Stadt Mönchengladbach mit. "Ob und wann sich diese Regelung wieder ändert, vermag die Stadt nicht zu prognostizieren."