Zuspielerin Lena Möllers wechselt vom Dresdner SC nach Vilsbiburg

Dresden. Nachdem Zuspielerin Lena Möllers bei den DSC-Volleyballerinnen ausgemustert wurde, hat die 29-Jährige jetzt einen neuen Verein gefunden. Die gebürtige Bocholterin wechselt zum Liga-Konkurrenten Vilsbiburg. Für sie ist es die Rückkehr an eine ehemalige Wirkungsstätte, denn schon zwischen 2009 und 2013 stand sie in den Diensten der Roten Raben. Der Vilsbiburger Trainer Timo Lippuner sieht in der Ex-Nationalspielerin auch eine künftige „Leitfigur“ für die Entwicklung des erst 18-jährigten Raben-Eigengewächses Corina Glaab, mit der Möllers ein Zuspiel-Duo in der kommenden Saison bilden soll.