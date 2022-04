"Sein Zustand ist stabil": Bielefeld gibt "vorsichtige Entwarnung" nach Kopfverletzung bei Fabian Kunze

Kunze war in einem Luftzweikampf mit Bayern-Verteidiger Tanguy Nianzou kurz vor der Pause zu Boden gegangen und wurde minutenlang behandelt. Anschließend musste der Bielefeld-Profi, der vom Franzosen mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen worden war, mit einer Trage vom Platz gebracht werden und konnte nicht weiterspielen. Nianzou kam mit einer Gelben Karte davon. Für Kunze kam Sebastian Vasiliadis in die Partie.