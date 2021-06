Zverev-Gegner im French-Open-Halbfinale fix: Stefanos Tsitsipas gewinnt gegen Daniil Medwedew

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open am Freitag auf Stefanos Tsitsipas. Der 22 Jahre alte Grieche gewann am Dienstagabend gegen den russischen Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew mit 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 und steht damit wie im Vorjahr in Paris im Halbfinale. Tsitsipas nutzte nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball. Zverev hatte sich zuvor gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:4, 6:1, 6:1 durchgesetzt. Deutschlands Tennis-Nummer eins wollte sich die Partie der beiden Erzrivalen genüsslich im Fernsehen anschauen. "Da bin ich mit Popcorn dabei", hatte Zverev direkt nach seinem Match gesagt.

