Olympiasieger Zverev fordert Reform der deutschen Sportförderung: "Viele andere verdienen viel zu wenig"

Der Weltranglisten-Fünfte hatte in Tokio nach einem Halbfinal-Sieg gegen den Topfavoriten Novak Djokovic Olympia-Gold gewonnen . „Die Woche in Tokio war die schönste Tennis-Woche meines Lebens“, sagte Zverev. Er habe nie gedacht, dass ein Olympiasieg so ein Echo auslösen würde. „Vielleicht fangen tatsächlich wieder ein paar mehr Kinder mit Tennis an deswegen, das wäre prima“, sagte der gebürtige Hamburger.

Olympia-Gold schwieriger als ein Grand-Slam-Titel

Olympia-Gold sei schwieriger zu gewinnen als ein Grand-Slam-Titel. „Grand-Slam-Turniere gibt’s viermal im Jahr, Olympia einmal in vier Jahren. Ja, ich bin schon stolz auf mich und denke, das darf ich auch sein“, sagte Zverev. Zum ersten Mal seit seinem Triumph in Tokio wird er in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Cincinnati aufschlagen. „Am besten wäre, ich fliege da in der 1. Runde raus und komme dann ins Finale der US Open - wie letztes Jahr. Aber dieses Jahr will ich das Endspiel gewinnen. In Cincinnati habe ich noch nie ein Match gewonnen“, sagte Zverev.