Zwangspause für Lok Leipzig: Sonntagspartie in Berlin fällt aus

Leipzig. Am Sonntag wollte der 1. FC Lok Leipzig seine Siegesserie ausbauen und in der Hauptstadt bei TeBe Berlin den sechsten Dreier in Folge einfahren. Doch die Schützlinge von Cheftrainer Almedin Civa müssen sich gedulden: Nach SPORTBUZZER-Information muss das Spiel aufgrund mehrerer Corona-Fälle in der Berliner Mannschaft kurzfristig abgesagt werden.

Das Hinspiel im Bruno-Plache-Stadion entschieden die Probstheidaer für sich, gewannen souverän 4:0 und holten den ersten Heimsieg der Saison. Durch den 3:2-Auswärtserfolg beim FSV Luckenwalde am Mittwochabend, an dem Lok zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit einen Rückstand in drei Zähler umwandeln konnten, rangieren die Leipziger auf Platz zwei und sitzen Tabellenführer BFC Dynamo arg im Nacken. Vier Punkte trennen die beiden Ost-Traditionsklubs, wobei die Leipziger ein Spiel weniger auf dem Konto haben.

