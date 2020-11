Zwangspause im Amateursport: Erzählt uns Eure Lockdown-Geschichten!

Die Bälle ruhen, die Sportklamotten bleiben im Schrank – fast. Bis auf die Profis und Kicker an Nachwuchsleistungszentren dürfen Sportler in Leipzig und der Region derzeit weder trainieren noch spielen. Der Frust ist groß. „Ungleichbehandlung“, „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, „Frechheit“, „unverantwortlich“, „verheerend“ sind nur einige der Stichworte, die in der Diskussion um den Lockdown Light und seine Auswirkungen auf den Amateursport immer wieder fallen. Nachwuchstrainer fürchten um weit mehr als den Fitnesszustand ihrer Schützlinge, Vereinsverantwortliche um abwandernde Mitglieder. Anzeige

Wir wollen wissen: Wie arbeitet Ihr in Eurem Verein, in Eurer Mannschaft an gegen die seit dem 2. November herrschende Zwangspause, deren Ende aktuell nicht absehbar ist? Wie haltet Ihr Euer Team zusammen? Wo wünscht Ihr Euch Hilfe, wo haben sich schon erste Probleme gezeigt? Was erwartet Ihr, wenn es dann doch wieder losgehen kann?