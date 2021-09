Zwangspause nach Knie-Operation: Angreifer Adam Szalai fehlt Mainz 05 rund sechs Wochen

Der 1. FSV Mainz 05 muss voraussichtlich rund sechs Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten. Der 33 Jahre alte Ungar habe sich am Dienstag in Straubing einem arthroskopischen Eingriff am linken Kniegelenk unterzogen, teilte der Bundesligist mit. Szalai hatte sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:0) am Samstag am Meniskus verletzt. Anzeige

Für Szalai verläuft der Saisonstart damit weiter unglücklich. In der Länderspielpause im September musste Szalai das Quartier der ungarischen Nationalmannschaft noch aufgrund eines positiven Corona-Befundes verlassen. Im Nachgang begab sich der Angreifer umgehend in Quarantäne. Nach zwei negativen Test in Folge durfte Szalai wieder zurück zur Mainzer Mannschaft. Das Auftaktspiel gegen RB Leipzig (1:0) verpasste er noch, am zweiten Spieltag gegen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum konnte er allerdings bereits wieder mitwirken. Nun der erneute Ausfall.