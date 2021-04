Zwei Abwehrrecken mit Ambitionen: Chemie Leipzigs Wajer und Halili fordern Zwickau im Pokal-Viertelfinale

Die Spezialität des 1,90 m-Mannes Wajer, der 2015 von Brandenburg-Süd zu Chemie in die Landesliga wechselte, sind rasante Läufe in die gegnerische Hälfte. Technisch stark, kann Wajer auch mal einen gegnerischen Spieler aussteigen lassen und schießt gern mal auf des Gegners Tor. Immerhin elf Treffer erzielte der Brandenburger so in seinen bisher 166 Pflichtspielen für die BSG. Die Vertragsverlängerung war für ihn Formsache: „Ich bin stolz, nun auch in der siebenten Saison in Folge mit dem Fünfeck auf der Brust auflaufen zu dürfen. Was wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben, ist einfach nur Wahnsinn und nicht mit Worten zu beschreiben.“