Zwei Aufsteiger im Spitzenspiel: RSE steht gegen Göttingen vor "Herkulesaufgabe"

Nach dem famosen Start mit drei Siegen gegen die etablierten MTV Gifhorn, Eintracht Northeim und Arminia Hannover hat der Neuling SV Ramlingen/Ehlershausen erkennen müssen, dass die Oberliga kein Selbstläufer ist. Abrupt beendeten zwei Pleiten den Höhenflug. „Wenn wir nicht die Einstellung, den Kampf und den Willen zu 100 Prozent zeigen, dann ist kein Erfolg möglich“, sagt Trainer Philipp Gasde.

Die Partie am 4. Spieltag gegen Egestorf ging mit 1:2 verloren. Die nötigen Tugenden ließ seine Mannschaft zuletzt in Wolfsburg beim 2:3 gegen Lupo Martini vermissen. Die Revanche dafür könnte der RSE schon am Mittwoch (19.15 Uhr) auf eigenem Platz im NFV-Pokal nehmen. Doch bevor es dazu kommt, bestreiten die Ramlinger am Samstag ab 16 Uhr – trotz der beiden Ausrutscher – ein Spitzenspiel. Als Tabellendritter trifft der RSE in der Wahrendorff-Arena auf Ligaprimus SVG Göttingen. Das Gipfeltreffen ist zugleich ein Aufeinandertreffen des besten Angriffs (RSE: zwölf Tore) und der stabilsten Abwehr (SVG mit nur einem Gegentreffer).