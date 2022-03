Zwei Ausrutscher "knallhart bestraft": St. Pauli hadert nach Aus im DFB-Pokal mit individuellen Fehlern

Zweitligist FC St. Pauli schien nach einem Freistoßtreffer von Daniel Kofi Kyereh und dem Coup im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund schon auf dem Weg zum nächsten Pokalwunder gegen einen Bundesliga -Klub. Dann begünstigten zwei Ausrutscher die Tore von Sheraldo Becker und Andreas Voglsammer zugunsten von Favorit Union Berlin und besiegelten eine unglückliche 1:2-Pleite . Für die Hamburger ist der Traum vom Finale im Berliner Olympiastadion ausgeträumt. " Wir werden durch zwei individuelle Fehler knallhart bestraft ", haderte St.-Pauli-Profi Leart Paqarada in der ARD mit den Patzern vor den Gegentreffern. "Das ist schade".

Für die Kiezkicker, die sich als Tabellendritter des Zweitliga-Tableaus nun auf den Aufstiegskampf konzentrieren können, war es die fünfte sieglose Partie innerhalb der letzten sieben Spiele. "Wir haben gut dagegen gehalten", attestierte Trainer Timo Schultz seinen Schützlingen am Sky-Mikrofon zwar eine ordentliche Leistung, sah jedoch auch die beiden unglücklichen Szenen vor den Gegentoren als Knackpunkte. Im Vorlauf des Ausgleichs durch Becker war Keeper Dennis Smarsch weggerutscht, kurz vor dem Siegtreffer durch Voglsammer erwischte es Innenverteidiger Jakov Medic. " Dass man durch zwei solche Situationen verliert, ist ärgerlich. Auf dem Niveau wird das bestraft ", so Schultz.

Auch der einzige Hamburger Torschütze Kyereh rang nach dem Spiel nach Worten. "Etwas Positives zu finden, ist ein bisschen schwierig. Es ist eine bittere Niederlage", resümierte der 25-Jährige gegenüber der ARD. "Wir wissen, dass da wo wir alle hinwollen, solche Fehler bestraft werden und wir individuell an uns arbeiten müssen." Letztendlich könne man an einer derart bitteren Erfahrung jedoch "nur wachsen, mit breiter Brust in der Liga weitermachen und daraus lernen".