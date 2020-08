Zwei Beach-Tennis-Events am Steinhuder Meer: "Ziel ist es, die Serie am Leben zu erhalten"

Es verspricht ein strahlendes Sommerwochenende zu werden. Die perfekten Voraussetzungen also für ein Beach-Tennis-Event. Und auf der Badeinsel am Steinhuder Meer gibt es gleich zwei Turniere im Sand: Am Samstag der TNB Beach-Tennis-Spieltag und am Sonntag das offizielle DTB-Turnier „Beach Tennis Open 2020“.

Beach-Tennis liegt im Trend. Immer mehr Vereine – darunter auch der HTV Hannover – bauen Plätze, um Mitglieder mit neuen Angeboten zu halten oder zu locken. Auch die Turnierszene wächst und wächst – sowohl regional, national als auch international.