Zwei Corona-Fälle bei Lok Leipzig: Training am Donnerstag fällt aus

Leipzig. Eine optimale Vorbereitung aufs Top-Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost sieht anders aus. Am Sonnabend reist der 1. FC Lok Leipzig nach Berlin, um den formstarken Tabellenführer BFC Dynamo herauszufordern und den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Doch der zweite positive Corona-Fall innerhalb einer Woche veranlasste die sportliche Führung um Trainer und Sportdirektor Almedin Civa, das Donnerstag-Training sicherheitshalber abzusagen.

Nachdem in den vergangenen Wochen Farid Abderrahmane und David Urban jeweils wegen Corona-Infektionen ausfielen, erwischte es nun zum ersten Mal zwei Probstheidaer innerhalb weniger Tage. Der komplette Kader unterzog sich neben den zahlreichen Schnelltests noch am Donnerstag einem PCR-Test – mit den Ergebnissen wird spätestens am Freitagmorgen gerechnet.

Das Spiel beim BFC Dynamo wird am Sonnabend um 16 Uhr angepfiffen – die Partie wird live im MDR-Fernsehen übertragen. Insgesamt hatte der MDR zuletzt bekanntgegeben, bis Weihnachten zehn Regionalliga-Partien mit sächsischer Beteiligung zu übertragen – drei im Fernsehen und sieben im Internet. Der BFC hatte sich am Dienstag mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel beim BAK von den Verfolgern abgesetzt. Lok könnte den Abstand am Samstag auf sechs Punkte verkürzen und hätte noch ein Nachholspiel in Hinterhand.