Zwei Dresdner Teams halten Corona in Schach

Dresden. Der Lockdown hat den Sport im Amateurbereich nahezu komplett zum Erliegen gebracht – aber Schach boomt! Seit Mitte Januar läuft deutschlandweit die zweite Saison der Schach-Online-Liga (DSOL). Gespielt wird bis zum 30. April, am Start sind auch die Dresdner Teams der SG Striesen und des SV TuR. Anzeige

Virtuelle Turniere und Veranstaltungen

Beim ersten Turnier im Sommer 2020 waren 246 Teams dabei, diesmal sind es 385 Mannschaften. Unter den rund 3000 gemeldeten Spielerinnen und Spieler finden sich auch zahlreiche Kaderspieler des Deutschen Schachbundes (DSB). Aufgeteilt wird das Feld in 13 Ligen, mit jeweils bis zu vier Gruppen. In der 1. Liga finden sich u.a. Werder Bremen und Bayern München. Aus sächsischer Sicht ist hervorzuheben, dass sich die SG Leipzig für die 1. Liga qualifizieren konnte. Neben der SG Striesen in der 5. Liga und dem SV TuR Dresden in der 6. Liga sind auch die TuS Coswig, Großröhrsdorf und der SK Heidenau (mit drei Mannschaften) am Start. Jeder Verein konnte beliebig viele Mannschaften melden, die jeweils aus vier Stamm- und bis zu sechs Ersatzspielern besteht. Die Teams werden entsprechend dem Wertungsdurchschnitt ihrer Stammspieler in die Ligen verteilt.

Der Deutsche Schachbund (DSB) setzt das Projekt gemeinsam mit Chess-Base um. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg entwickelt und vertreibt Schachsoftware und betreibt eine Schachdatenbank. Gespielt wird auf dem sogenannten Chess-Base-Server, an vier Brettern mit einer Bedenkzeit von 45 Minuten, plus 15 Sekunden pro Zug. Die jeweilige Heimmannschaft einer Paarung legt den Wochentag fest, Spielbeginn ist immer um 19.30 Uhr. Die Aufstellung muss bis 15 Minuten vor Spielbeginn erfolgen. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale der jeweiligen Liga. Danach stehen das Halbfinale und das Finale an. Der Meister einer Liga hat bei einer Neuauflage der DSOL das Recht, dann eine Liga höher zu spielen, als es seiner Setzlistenposition normalerweise entspricht. Zudem erhält das Meisterteam einen Pokal, während Chess-Base diverse Preise zur Verfügung stellen wird.

Auftakt der Elbstädter durchwachsen

Ulrich Krause, der Präsident des Deutschen Schachbundes und mit dem Lübecker SV in Liga zwei als Aktiver dabei, weiß um die Wichtigkeit des Internets für die Mitglieder. „Schach unterscheidet sich von anderen Sportarten darin, dass es fast ohne Modifikationen im Internet gespielt werden kann und dies hat uns 2020 maßgeblich geholfen. Auf allen Ebenen konnten wir uns über neue Turniere und Veranstaltungen im virtuellen Raum freuen – von den Deutschen Internetmeisterschaften bis zu vielfältigen und oft sehr kreativen virtuellen Angeboten der Schachvereine“, sagt Krause.