Zwei Ecken, zwei Gegentore: FSV Zwickau verliert gegen Viktoria Köln

Zwickau. Der FSV Zwickau hat die Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga erneut verpasst. Die Sachsen verloren am Sonntag gegen Viktoria Köln mit 1:2 (0:0) und blieben damit im vierten Spiel in Serie sieglos. Moritz Fritz (61. Minute) und Michael Schultz (69.) erzielten die Tore für effiziente Kölner. Für Zwickau traf Lars Lokotsch in der Nachspielzeit (90.+3). Der FSV rutscht in der Tabelle auf den zehnten Platz ab, hat mit 41 Zählern aber weiterhin acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

