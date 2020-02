Zwei gelbe Karten in wenigen Sekunden - Gladbachs Plea meckert sich runter

Leipzig. Allasane Plea ist der große Verlierer beim Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. In der 24. Minute brachte der Franzose seine Fohlen noch in Führung, in der zweiten Halbzeit lief für ihn nichts mehr. Plea wirkte nach dem Anschlusstreffer völlig von der Rolle. Ein Duell mit Marcel Sabitzer ließ Schiedsrichter Tobias Stieler in der 61. Minute weiter laufen. Plea beschwerten sich lautstark, forderte einen Freistoß und sah dafür die gelbe Karte. Der Franzose war darüber derartig erregt, dass er zu Stieler eine abwertende Handbewegung machte und sofort Gelb-Rot sah.