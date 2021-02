Zwei Jahre ohne Pflichtspiele? Corona bereitet Hannovers Football-Teams große Sorgen

Wenn Tom Brady der erfolgreichste Quarterback der Football-Geschichte, in der Nacht zu Montag (Kick-off 0.30 Uhr, Pro Sieben und DAZN) seinen siebten Super-Bowl-Sieg gegen die Kansas City Chiefs feiern will, werden Hannovers Football wieder mal gespannt vor dem Fernseher mitfiebern. Diesmal allerdings feiern sie nicht wie üblich ein Football-Fest in großer Runde. Das gibt die Pandemiesituation nicht her.

Monatelanger Stillstand

Während in den USA das größte Sport-Highlight des Jahres ansteht, stehen Hannovers Football-Klubs seit Monaten still – obwohl nun eigentlich das Interesse am höchsten ist und die Vereine den größten Zulauf erwarten. „Es ist sehr schwierig. Wir haben aktuell keine Möglichkeit, Leute anzuwerben“, sagt Inna Lempert, Spartenleiterin der Hannover Spartans.