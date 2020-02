"Zwei-Jahres-Serie" hält: Dresdner SC gewinnt Pokalfinale

Mannheim. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben zum sechsten Mal den DVV-Pokal gewonnen. In einem sehr emotionalen und umkämpften Endspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl am Sonntag überraschend gegen den deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (25:19, 20:25, 21:25, 28:26, 17:15) durch.

Vor 10 689 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena sicherte sich der Tabellenvierte der Bundesliga den sechsten Pokal-Erfolg nach 1999, 2002, 2010, 2016 und 2018. Damit hielt auch die "Zwei-Jahres-Serie" in Mannheim, nachdem die DSC-Damen bereits die Premiere 2016 und das Endspiel 2018 an gleicher Stelle gewonnen hatten.