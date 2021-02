Zwei Kumpels: Wie Khedira und Nagelsmann bei RB Leipzig nur fast zueinander fanden

Leipzig. Sami Khedira und Julian Nagelsmann. Der eine hat als Fußballer alles gewonnen, ist erdverbunden, spielt neuerdings für Hertha BSC. Der andere hat als Trainer der TSG Hoffenheim und von RB Leipzig viel erreicht und noch mehr vor, ist auf angenehme Weise mitteilsam. Beide sind zarte 33, treffen am Sonntag, 15.30 Uhr, in einem wegweisenden Spiel im Olympiastadion aufeinander. Und: Sie mögen einander. Oder wie man hierzulande sagt: Khedira und Nagelsmann sind dicke Tinte. Anzeige

Als Spieler auffallen, nicht als Frisuren-Modell

Wie sie zueinander fanden, ist nicht zur Gänze geklärt. Dass sie sich schätzen, ist weniger nebulös. Khedira Ende November 2020 über Nagelsmann: „Für mich ist er kein Trainer-Talent mehr, er ist schon einer der ganz Großen. Ihm fehlen noch die Titel, aber die wird er definitiv holen.“ Und, ja, unter diesem jungen Mann würde er, zu dieser Zeit arbeitssuchend, gerne trainieren. Nagelsmann zur selben Zeit zum selben Thema: „Sami würde vielen Mannschaften in Europa unglaublich gut tun mit seiner Erfahrung und dem Leadership.“ Würde er auch RB gut tun? „Ich entscheide Dinge nicht alleine.“

Nach SPORTBUZZER-Informationen hat Nagelsmann zum Jahreswechsel in den heiligen Hallen von RB tatsächlich vorgefühlt, den Weltmeister, Champions-League-Sieger, x-fachen Meister und Pokalsieger nach Leipzig zu holen. Als Fußballspieler, der weiß, wie es im Kleinen und Großen funktioniert. Als Vorbild für die jungen Dachse. In der Kabine, auf dem Rasen - auch beim Friseur. Khediras in der Jugend des VfB Stuttgart entstandenes Karriere-Motto: Ich will als Spieler auffallen, nicht als Frisuren-Modell. Die verwegen anmutende Eheanbahnung führte nicht zum Austausch von Ringen.

Khedira spielt seit Februar bei der Hertha, könnte laut Coach Pal Dardai, 44, am Sonntag sein Start-Elf-Debüt geben. In einem beiderseits wichtigen Match. Die Dardaisten sind fußballerisch um Längen besser als tabellarisch, bringen die vielen PS der Matheus Cunha, Dodi Lukebakio und Co. nicht auf den Asphalt, hängen im Tiefparterre der Liga fest. Die Alte Dame Hertha muss schleunigst liefern. Ausgerechnet jetzt kommt ein Team, gegen das es daheim bisher nix zu holen gab. 1:4, 2:6, 0:3, 2:4. Für Dardai ist RB „der einzige Bayern-Jäger“ und auch „ohne Torjäger eine sehr komplette Mannschaft mit 15 verschiedenen Torschützen“. Geht da trotzdem was? „Ich bin optimistisch.“



Titelkampfweisender Spieltag

Das ist auch Nagelsmann: „Wir fahren frohen Mutes nach Berlin, wollen unsere gute Bilanz bestätigen.“ Dass Ex-RB-Stürmer Cunha an guten Tagen Extraklasse ist, aber seit elf Spielen nicht getroffen hat, ist durchgedrungen. „Wir beachten mehr seine Qualität, werden ihm alles entgegenstemmen, dass er auch im zwölften Spiel ohne Tor bleibt.” Nach der unproduktiven Budapest-Reise wird Nagelsmann frische Kräfte in Stellung bringen. Willi Orban, Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen und Alexander Sörloth sind Anwärter auf einen Start-Platz. Emil Forsberg sitzt maximal auf der Bank. Neben Benny Henrichs, Justin Kluivert, Lazar Samardzic. Der begnadete Tempodribbler Kluivert müsse körperlich stabiler werden, sagt Nagelsmann mit Blick auf eine armdicke holländische Krankenakte. Der glänzende Fußballer Samardzic brauche „Punch und Männlichkeit“.

