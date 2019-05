Zwei Leipziger beim ADAC GT Masters in Most

Most. Start frei zur zweiten Runde im ADAC GT Masters. Nach dem Auftakt in Oschersleben steht an diesem Wochenende das erste Auslands-Gastspiel im tschechischen Most auf dem Programm. Insgesamt werden 31 Fahrzeuge den Traditionskurs in Angriff nehmen.

Wieder mittendrin ist auch der Leipziger Marvin Kirchhöfer (25) mit seinem Co-Piloten Markus Pommer (Heilbronn/28). Die beiden Teamkollegen, im Vorjahr noch harte Konkurrenten, haben allerbeste Erinnerungen an das Debüt in der nordböhmischen Industriestadt vor fast genau zwölf Monaten. Kirchhöfer landete in beiden Rennen auf Rang zwei und Pommer im Sonntags-Rennen gar auf dem Spitzenplatz. Für beide waren es damals die ersten Podestplätze in der laufenden Meisterschaft, für den Leipziger zudem die ersten Punkte.

Erster Auftritt für Jahn in Most

In diesem Jahr fährt die Spitzenpaarung mit breiter Brust nach Tschechien. Ein Tagessieg und insgesamt 29 Zähler sowie ein dritter Platz im Gesamtwertung stehen vor dem zweiten Renn-Wochenende schon in der Bilanz der Corvette-Besatzung. Zudem kennt der Leipziger die Strecke in Tschechien wie seine eigene Westentasche. Eine seiner ersten Runden im Formel-Auto drehte er 2011 im Autodrom von Most. Der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ist aber scheinbar etwas kleiner geworden. „Ob wir unseren Vorteil wie im Vorjahr noch einmal ausspielen können, wird sich zeigen“, so Vater Uwe Baade. Denn auch er ist sich sicher, dass die anderen Teams diese Strecke mittlerweile etwas näher unter die Lupe genommen haben seitdem klar ist, dass das GT Masters-Debüt 2018 in Tschechien keine Eintagsfliege war.

Auch der Wahl-Leipziger David Jahn – wenn man so will Kirchhöfers Team-Kollege im Corvette-Schwesternfahrzeug – ist in Nordböhmen mit von der Partie. Der 29-Jährige kann auf mittlerweile 43 Start bei dieser Veranstaltung zurückblicken. 2016 verabschiedete er sich vorerst für zwei Jahre mit der Vize-Meisterschaft aus dieser Serie. Für ihn ist es somit der erste offizielle Ausflug nach Most. Apropos Ausflug: Auch Kirchhöfers Engagement im Rahmen des Myelin-Projekts wird an diesem Wochenende zum Tragen kommen. Mit Freunden und Fans, die aus Leipzig mit an die Strecke pilgern, will der Schirmherr beim GT Masters mit gezielten Aktionen gegen die derzeit noch unheilbare Krankheit ein Zeichen setzen und für Unterstützung werben. Jörg Schreiber

ANZEIGE: Ab 15€ für dein #GABFAF Polo-Shirt! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.