Zwei Leipziger Benfica-Fans werden in Lissabon zu Medienstars

Leipzig. Zwei einsame Fans haben am Dienstag Benfica Lissabon vor dem Melia Hotel in der Leipziger Gottschedstraße empfangen. Das hat gereicht. In Portugal sind der 22-jährige Georg Faur und seine Freundin Isabel Kluth (27) jetzt mit einem Schlag bei den Anhängern des Rekordmeisters bekannt. TV-Berichte und Zeitungsartikel über die einsamen Unterstützer im Leipziger Herbstwind machen bei den mehr als 230.000 Vereinsmitgliedern die Runde. Slawistikstudent Fauer ist nebenbei auch Mitarbeiter beim SPORTBUZZER und erzählt die ganze Geschichte.

Am Vortag der Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Benfica Lissabon haben die Gäste aus Portugal in der Messestadt Quartier bezogen.

„Wir haben vor dem Hotel gewartet und waren neben ein paar Autogrammjägern mit Panini-Bildchen die einzigen Fans dort“, sagt er. Ein paar Meter daneben standen portugiesische Journalisten und Kamerateams. Die wurden schnell auf das Leipziger Paar aufmerksam. Warum seid Ihr Benfica-Fans? Was erwartet Ihr vom Spiel? Wer sind Eure Lieblingsspieler? Die Fragen lagen auf der Hand.

„Benfica und ich gehören erst seit einem Jahr zusammen“, so der gebürtige Stuttgarter, den es 2015 zum Studieren nach Leipzig verschlagen hat. Damals fuhr er mit seiner Freundin in den Urlaub nach Lissabon, besuchte das Benfica-Museum und war von der Mannschaft begeistert. „Es war die ganze Geschichte des Vereins, die mich gepackt hat“, sagt er. Seitdem verfolgt Faur jedes Spiel im digitalen Bezahlfernsehen. Im Schrank liegen zwei Trikots, die Faur regelmäßig trägt. „Meine Freundin hat in Leipzig Portugiesisch studiert, deshalb ist das Land auch stets ein Thema bei uns“, so der Schwabe. Die Verbindung zu seinem deutschen Lieblingsverein, dem VfB Stuttgart, war durch die gleichen Vereinsfarben rot und weiß kurz.

Auf Georgs Benfica-Schal prangt jetzt die Unterschrift von Portugal-Legende und Lissabon-Sportdirektor Rui Costa. © Privat

Sportlich wenig Hoffnung

Nach ihren Interviews, die sie auf Englisch führten, bekamen Georg Faur und seine Isabel jede Menge Zuschriften per Facebook. Ein Anhänger aus Lissabon hielt die Geschichte zunächst für einen Fakebeitrag. Vielen anderen war aber klar, dass hier nichts gespielt wurde. Es gab reichlich Zuspruch. „Danke, das ihr dort wart“, hieß es immer wieder. „Ein Kartensammler hat sich sogar das Ticket aus Leipzig bei mir für sein Album bestellt“, so Faur.

Er selbst wird am Mittwochabend auch im Stadion sein. Allerdings im Leipziger Heimbereich genau neben dem Gästeblock. Karten für die Benficaplätze mussten die Fans nämlich noch in Lissabon abholen. „Vielleicht lässt uns die Security aber trotzdem hinein, wenn wir freundlich fragen“, hofft Faur. Sportlich macht er sich allerdings wenig Hoffnung. „So wie RB gerade drauf ist, ist für uns wohl wenig zu holen“, vermutet der 22-Jährige. Am Wochenende musste Benfica bereits im Landespokal ran und tat sich sogar gegen einen Zweitligisten schwer.

Im kommenden Jahr wollen Georg Faur und seine Isabel Leipzig übrigens verlassen und ganz nach Lissabon umziehen. Spätestens dann will sich der Benfica-Fan einen Traum erfüllen. Bisher hat er nämlich noch kein Live-Spiel im Estádio da Luz gesehen.