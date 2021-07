Zwei Neue an einem Tag: Auch Nmecha-Wechsel nach Wolfsburg fix!

Zwei Neue an einem Tag: Wenige Stunden nachdem der Wechsel von Sebastiaan Bornauw zum VfL Wolfsburg offiziell wurde, meldete der Klub am Freitagabend den nächsten Neuzugang: Lukas Nmecha kehrt zum VfL zurück. Der Stürmer, der 2019 schon auf Leihbasis ein halbes Jahr für Wolfsburg spielte, unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme soll bei rund acht Millionen Euro liegen - und geht an Manchester City. Von dort war der 22-Jährige zuletzt an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Anzeige

„Wir waren von Lukas‘ Qualitäten immer überzeugt und haben seinen Weg auch nach seinem Weggang aus Wolfsburg weiter genau verfolgt", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer. "In Anderlecht hat er den nächsten Karriereschritt gemacht und sich enorm weiterentwickelt. Nicht zuletzt bei der deutschen U21-Auswahl hat er gezeigt, wie wichtig er für eine Mannschaft auf und neben dem Platz sein kann und dass er trotz seiner erst 22 Jahre Führungsaufgaben übernimmt und vorangeht. Wir freuen uns sehr, dass mit Lukas eine der vielversprechendsten deutschen Offensivkräfte wieder und jetzt dauerhaft Teil des VfL ist.“

Bei seinem ersten Wolfsburg-Engagement hatte sich Nmecha nicht durchsetzen können, kam zwar zu zwölf Pflichtspieleinsätzen, die meisten davon aber als Joker. Anschließend spielte der gebürtige Hamburger beim FC Middlesbrough, ehe er für den nächsten Leihverein RSC Anderlecht wettbewerbsübergreifend 21 Tore in 41 Spielen schoss. Bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft in diesem Jahr schoss sich der 1,85 Meter große Stürmer mit vier Treffern in sechs Spielen zum Torschützenkönig und konnte darüber hinaus mit seinem künftigen VfL-Kollegen Ridle Baku und der DFB-Auswahl den Titel sichern.