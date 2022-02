Zwei neue Corona-Fälle bei den IceFighters Leipzig: Mittwoch-Spiel in Hannover fällt aus

Leipzig. Nach elf Siegen in Folge wollten die IceFighters Leipzig ihren Super-Lauf in der Eishockey-Oberliga Nord am Mittwochabend bei den Hannover Indians fortsetzen. Doch das brisante Duell des Vierten beim Tabellensechsten muss ausfallen, weil das Virus bei den Sachsen wieder zugeschlagen hat. Wie Trainer Sven Gerike am Morgen mitteilte, sind bei den Leipzigern zwei aktuelle Schnelltests positiv ausgefallen. Diese müssen nun durch PCR-Tests untermauert werden, die betroffenen Spieler sind isoliert. "Wir werden aber auf keinen Fall nach Hannover reisen", sagte Gerike dem SPORT BUZZER.

Dennoch soll es in dieser Woche zwei Spiele für die Eiskämpfer geben: Am Freitag (20 Uhr) geht es im Kohlrabizirkus gegen die Hamburg Crocodiles. Und am Sonntag soll anstelle des ursprünglich geplanten Derbys in Halle das Spiel bei den Hannover Indians nachgeholt werden. Gerike geht davon aus, dass am Wochenende genügend negativ getestete Spieler zur Verfügung stehen.