Zwei Neue für den Abstiegskampf: Kommt der TK Hannover jetzt groß raus?

Die Basketball-Frauen des TK Hannover greifen in der Bundesliga noch einmal groß an – und das kann die Konkurrenz wörtlich nehmen. Kurz bevor das Transferfenster am Sonntag zuklappt, hat sich das Team mit zwei Spielerinnen verstärkt. Neben der Litauerin Mante Kvederaviciute (30) mit Zungenbrecher-Nachnamen kommt auch Lisa Koop (35). Anzeige Die ehemalige deutsche Nationalspielerin ist 1,97 Meter groß und überragt damit alle in Hannovers Team, sogar Marlen Peek. Die Niederländerin kommt auf 1,94 Meter. Kvederaviciute und Koop kommen beide vom englischen Zweitligisten New­cas­tle Eagles und erhalten Verträge bis Saisonende.

Kader hat mehr Breite und Größe Angesichts der vielen verletzungsbedingten Ausfälle, die Trainerin Juliane Höhne und ihr Team kompensieren mussten, waren diese beiden Neuverpflichtungen nur eine Frage der Zeit. Höhne hatte in den letzten Wochen phasenweise nur acht Spielerinnen zur Verfügung. Jetzt hat der Kader wieder mehr Breite – und Größe. So wie Höhne es liebt. Die frühere Centerin bevorzugt das Spiel über die großen Leute unterm Korb. Mit Koop, der nach einem Bänderriss genesenen Teja Gorsic (1,88 Meter) und Peek, die nach einer langwierigen Knieverletzung jetzt am Comeback arbeitet, hat Höhne wieder mehr Optionen. Tatsächlich hat das Team nun streng genommen sogar eine Spielerin zu viel im Kader. Gehen muss aber keine. Karolin-Ivonn Tzokov fehlt wegen eines Kreuzbandrisses ohnehin noch den Rest der Saison. Und erfahrungsgemäß fällt immer wieder irgendjemand aus. „Ich hatte noch kein Spiel, wo alle gesund waren, weder in der Vorbereitung noch in der Saison“, sagt Höhne.

"Sie ist sehr erfahren" Dass Koop und Kvederaviciute aus Newcastle kommen können, war nur möglich, weil der Spielbetrieb auf der Insel nach langem Hin und Her endgültig eingestellt wurde. Der EU-Spielerinnen-Markt ist komplett leergefegt. Priorität hatte die großgewachsene Koop. Da jetzt beide Spielerinnen frei wurden, schlug der TKH auch bei der mit Koop befreundeten Kvederaviciute zu. Koop kennt man. Mit der langjährigen Marburgerin Finja Schaake spielte die 35-Jährige in einem Team. Koop selbst kommt wie Schaake aus der eigenen Jugend der Hessen. Und Trainerin Höhne spielte gegen sie, als sie selbst noch Spielerin war. 2005/06 im US-College, 2011 als Wolfenbüttlerin gegen Koop, als die das zweite Mal in Marburg aktiv war. In der Saison 2013/14 spielte Koop in Herne und Höhne in Nördlingen. Und 2015/16 coachte Höhne Osnabrück gegen Koop und Chemnitz. „Wir haben also schon einige Kämpfe ausgetragen“, sagt Höhne und lacht. Sie ist froh, Koop jetzt im Kader zu haben: „Sie ist sehr erfahren, hat jahrelang in der deutschen Liga gespielt. Sie kann unsere vielen jungen, großen Spielerinnen an die Hand nehmen und ihnen Tipps geben.“

Führungsspielerinnen mit ins Boot geholt Auch von Kvederaviciute schwärmt sie. Höhne lernte sie als Co-Trainerin in Keltern vor zwei Jahren kennen. Sie ist ebenfalls sehr erfahren und „hat ein sehr gutes Spielverständnis“. Die Litauerin ist auf der Guard-Position zu Hause, kann aber auch als kleiner Flügel spielen. Für Höhne war es wichtig, dass sie ihre Führungsspielerinnen Schaake und Aliaksandra Tarasava mit ins Boot holt: „Ich habe sie gefragt, ob sie mit den Verpflichtungen einverstanden wären.“ Wichtig war, dass die Neuen ins Mannschaftsgefüge passen und das gute Teamklima nicht stören. Denn trotz der unsäglichen Negativserie von acht Pleiten am Stück blieb die Stimmung im Team gut. Zuletzt gewann der TKH sogar zweimal in Folge und konnte den letzten Platz der Liga verlassen. Trotzdem: Frisches Blut ist dringend nötig, die TKH-Verantwortlichen waren schon vor den jüngsten Erfolgen auf der Suche nach Verstärkungen. „Auf den zwei Siegen konnten und können wir uns nicht ausruhen“, sagt Höhne. Sie weiß: Auch die Konkurrenz wird personell nachlegen. „Es ist ja alles total eng in der Liga da unten.“