Zwei Neue für das Mittelfeld: Bringen Aogo und Stendera Hannover 96 wieder nach oben?

96 agierte auf dem Markt mit einem Sparkurs. Mehr als 20 Millionen Euro nahm man ein, knapp vier Millionen Euro gab 96 aus. Profiboss Martin Kind agierte extrem vorsichtig, als der Transfermarkt gerade geöffnet worden war. Auf den letzten Drücker, das hatte Schlaudraff stets betont, wolle er keine Millionen für einen Panikkauf in letzter Sekunde tätigen. Die 96-Strategie wurde spätestens am Deadline-Day deutlich. Die zwei Neuen sind ablösefrei.

Deadline Day in der Übersicht: Tag der Entscheidungen bei Hannover 96

Er ist einer für die defensive Mittelfeldposition, auf der 96 in den vergangenen Spielen Schwächen zeigte und in Hamburg deutlich unterlegen war. Beim HSV bestätigte sich der Eindruck, dass Hannover das Rückkehrticket für die Bundesliga früh schon verpasst hat. Schlaudraff hatte Sonny Kittel und Adrian Fein im Juni holen wollen, aber Hamburg stach 96 damals schon im Transferwettkampf aus.

Aogo war zuletzt vereinslos und davor in Stuttgart. Weil er keinen gültigen Vertrag hat, kann der Ex-Nationalspieler auch nach Ablauf der Transferfrist nach Hannover wechseln. „Er ist einer wenigen, die noch auf der Liste stehen, wenn 18 Uhr vorbei ist”, sagte Sportdirektor Jan Schlaudraff am Montag auf Nachfrage. Eine Einigung mit Aogo wollte er zwar nicht bestätigen, doch 96 hat sich durchgesetzt im Rennen um den Routinier. Gestern machte Schlaudraff die Sache perfekt, heute kommt Aogo nach Hannover.

Verstärkung im Winter

Nun bessert man nach, aber wie sehr verbessert sich das Team mit den beiden Neuen wirklich? Fakt ist: Erst im Winter soll es – quasi im Vorgriff auf die nächste Saison – so verstärkt werden, dass eine Favoritenrolle in der 2. Liga realistisch wird. Eine wirtschaftlich nachvollziehbare Strategie, die aber sportlich gefährlich werden kann. Fünf Punkte aus fünf Spielen sind der Wert eines Abstiegskandidaten. Es fehlt der Anker auf dem Platz, an dem sich die Mitspieler festhalten können.

Stendera ist wie Aogo einer fürs Mittelfeld, aber für die Zentrale. Und auch Stendera ist einer, der nichts kostet – auch weil sich die Kaufkonkurrenz in Grenzen hielt. Frankfurt löste den Vertrag auf und machte so den Weg frei für einen Wechsel nach Hannover. 96 machte den Transfer bereits offiziell, der Medizincheck steht aber erst heute an.