Zwei neue Verletzte: Riesen-Lazarett von Bezirksligist Wahrenholz wächst

Schon vor dem vergangenen Wochenende war die Verletztenliste des VfL Wahrenholz lang - nach dem Test gegen den VfL Knesebeck muss der Fußball-Bezirksligist aber zwei weitere Namen hinzufügen: Daniel Schmidt und Niklas Germer hatte es erwischt, Trainer Thorsten Thielemann kann es kaum noch glauben.

"Ich versuche, es mit Humor zu nehmen", so der VfL-Coach. Bei Germer deutet alles auf einen Kreuzbandriss hin, er war am Sonntag beim 0:0 im Rasen hängengeblieben. "Er war beim Orthopäden, der auch einen Kreuzbandriss für wahrscheinlich hält. Am Donnerstag hat er einen MRT-Termin - ich habe nicht viel Hoffnung", sagt Thielemann. Zumal Germer in seiner Karriere bereits einen Kreuzbandriss im anderen Knie erlitten hat - das Karriereende droht.

Müller übernimmt das Kapitäns-Amt

Dabei ist der Mittelfeldmann gerade einmal 28 Jahre alt. "Seine Verletzung ist das absolute i-Tüpfelchen", seufzt Thielemann. "Er ist auch ein Führungsspieler und nach Chris Hartmann zweiter Kapitän." Hartmann selbst fällt mit Adduktorenproblemen aus, zudem sind auch Schmidt (wahrscheinlich Bänderriss im Knöchel), Marcell Meyer (Schambein), Jan Evers (Schleimbeutelentzündung), Dorian Henneicke (Oberschenkelzerrung) nicht fit. Das Kapitänsamt wird Daniel Müller übernehmen, "als Ältester mit 34 Jahren", so Thielemann.

Auch auf Norman Balke muss der Coach vorerst verzichten - aktuell plagen den Youngster Fußprobleme. "Er läuft von einem Arzt zum anderen, hatte davor schon einige andere Verletzungen. Er hat einfach Pech", so Thielemann. Immerhin: Patrick Schön, Florian Wendt und Jan Reitmeier sollen noch in der laufenden Woche wieder ins Training einsteigen.

Keine guten Aussichten fürs Bezirkspokal-Spiel

Trotzdem: Gute Aussichten für das erste Bezirkspokal-Spiel am Sonntag beim FC Brome (15 Uhr) sind das für den VfL nicht. "Wir werden schon gucken, dass wir gut aufgestellt sind, aber Brome ist Favorit. Der FC hat sich in der Pause schließlich sehr gut verstärkt", so Thielemann. Der Coach wirft seine Prinzipien aber nicht über den Haufen: "Klar, ich könnte einige Spieler einsetzen, mit Tape oder Schmerzmitteln. Aber ich lasse keine Verletzten spielen, da bleibe ich mir treu."

Zudem sieht Thielemann den Pokal eher als Vorbereitung. "Wir wollen gut durchkommen, nicht abgeschlachtet werden - dann sehen wir weiter. Der Stichtag ist der 11. Oktober." Dann startet der VfL beim 1. FC Wolfsburg in der Staffel B in die Bezirksliga-Saison. Fünf Wochen Zeit für die Verletzten, wieder fit zu werden - "und wir müssen hoffen, dass keine weiteren dazukommen", sagt Thielemann. "Es wird schon gescherzt, dass wir für die kommende Saison einen 30er-Kader haben sollten, damit immer genug Personal in Reserve ist."