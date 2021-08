"Müssen uns schnell entwickeln": Wann kommt der TSV Havelse in der 3. Liga an?

Matthias Limbach, Sportlicher Leiter in Havelse, ist weiter zuversichtlich: „Wir müssen den Jungs auch Zeit lassen. Ich glaube an ihre Lernfähigkeit.“ Nach der Partie gegen Saarbrücken hatte Limbach „eher Sorge, dass es Probleme mit dem Toreschießen geben könnte“. In Duisburg hätten die Spieler aber gezeigt, dass sie durchaus in der Lage seien, gute Chancen herauszuspielen. In der Tat: Stürmer Yannik Jaeschke hatte in der zweiten Hälfte zwei große Chancen. Erst schoss er einen Foulelfmeter (53.) über den Kasten, wenig später scheiterte er an Torhüter Leo Weinkauf. „Aus diesen zwei Riesenchancen müssen wir natürlich ein Tor machen“, befand Coach Ziehl.

Anzeige

Nach den beiden Auftaktpleiten ist klar: Limbach und Ziehl bleiben geduldig mit ihren Spielern. Für die meisten Havelser waren es die ersten Drittligaspiele. Fynn Lakenmacher (21) hat in Duisburg sogar sein erstes Pflichtspiel im Herrenbereich für den TSV von Anfang an bestritten. Ziehl: „Er hat das nahtlos umgesetzt, was er auch im Training gezeigt hat. Das war absolut gut – und er wird auch weiter seine Chance bekommen.“