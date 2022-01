Zwei weitere Positiv-Tests, Torhüter-Not: Die wichtigsten Antworten zum Corona-Chaos der Handball-EM

Deutschlands Handballer stecken bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei im Corona-Desaster. Nachdem fünf weitere Spieler am Montag positiv getestet worden sind, summierte sich die Zahl der Corona-Ausfälle auf sieben. Am Dienstagnachmittag gibt es zwei mehr: Auch Torhüter Till Klimpke und Außen Marcel Schiller wurden positiv getestet. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat bereits am Montag ein Quintett nachnominiert. Anzeige Torwart Johannes Bitter, Linksaußen Rune Dahmke, Kreisläufer Sebastian Firnhaber sowie die Rückraumspieler Paul Drux und Fabian Wiede sind schon am Abend (18.00 Uhr/ZDF) im abschließenden EM-Vorrundenspiel gegen Polen einsatzbereit. Ihr Tests sind negativ ausgefallen. Das DHB-Team hat jetzt 14 einsatzbereite Spieler. Bitter ist aber der einzige Torhüter im Kader. Das gesamte Team ist in großer Sorge. Sollten weitere Fälle hinzukommen, steht sogar ein EM-Ausstieg zur Diskussion.

Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick auf die aktuelle Lage rund um das DHB-Team.



Ausfälle Nachdem Julius Kühn positiv getestet wurde, nominierte Bundestrainer Alfred Gislason den Zweitliga-Profi Hendrik Wagner nach, der am Sonntag in Bratislava eingetroffen ist - und ebenfalls positiv getestet wurde. Nach einer weiteren PCR-Testreihe am Montag ergaben sich auch bei Kai Häfner, Timo Kastening, Lukas Mertens, Luca Witzke und Andreas Wolff positive Befunde. Alle Spieler sollen symptomfrei sein. Kühn könnte nach einer fünftägigen Qurantäne und zwei negativen PCR-Tests frühestens am Donnerstagabend zum ersten Hauptrundenspiel wieder dabei sein, das am Montag isolierte Quintett erst am Sonntag zum dritten Hauptrundenspiel wieder mitwirken.

Neue Spieler "Das Team ist wieder gewachsen, die fünf Neuankömmlinge warten auf die Ergebnisse ihrer PCR-Tests, wie auch der Rest des Teams", vermeldete DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstagmittag. Das Team verbringe den ganzen Tag auf den Zimmern. Den positiv getesteten Spielern, die nach Rücksprache mit dem europäischen Verband EHF, im Hotel verbleiben durften, wurde das Essen vor die Tür gestellt. Paul Drux sagte nach seiner Ankunft: "Es war alles sehr hektisch, ich habe in Berlin schnell Sachen zusammengeworfen." Im Hotel hatte er sich beim Warten auf das Testergebnis per Dropbox-Files die Polen-Clips reingezogen. "Ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen. Wir stehen als Team mit dem Rücken zur Wand, können befreit aufspielen."

Torhüter-Problem Das DHB-Team hat mit Jogi Bitter für die nächsten drei Spiele so nur einen einsatzfähigen Torhüter am Start. Die geplante Nachnominierung von Silvio Heinevetter (MT Melsungen) ist auch nicht möglich, da sein PCR-Test in der Heimat auch nach SPORTBUZZER-Informationen positiv ausgefallen ist. Der Leipziger Joel Birlehm - vor der EM die Nummer drei - hatte Gislason nach dem Wolff-Ausfall abgesagt. "Joel ist am Sonntag Papa geworden. Das ist eine persönliche Entscheidung von ihm, eine sehr harte Entscheidung , die jeder anders bewertet. Dies ist für ihn sicher alles andere als einfach. Aber er trägt für seine Frau und sein Kind Verantwortung, deshalb muss man die Entscheidung respektieren“, erklärte Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther.

Spiel-Verlegung Das DHB- und auch das polnische Team wurden vor dem Spiel außer der Reihe nochmals getestet. Eine Verlegung des Spiels ist grundsätzlich möglich. Bei der EM der Frauen 2020 gab es dies bereits. Die Partie Niederlande gegen Serbien wurde um einen Tag verschoben, da acht serbische Spielerinnen nach positiven Tests nachnominiert worden sind. Beide Mannschaften müssen bis eine Stunden vor Spielbeginn ihren Kader benennen. Eine Festlegung für eine Minimalanzahl von Spielern gibt es nicht. In Deutschland ist ein Team mit vier Spielern plus Torwart spielfähig.

Test-Labore Bei der EM werden die Spieler aller zwei Tage PCR-getestet. Aber: In Bratislava gibt es nur ein Labor (Synlab), in denen auch die Tests der Bevölkerung ausgewertet werden. Anders als der europäische Fußball-Verband UEFA bei der Euro 2020, der in allen Spielorten eigene Labore unter Vertrag hatte, hat dies der europäische Handballverband nicht.

Hygienekonzept In Bratislava sind die Mannschaft nach ihren zwei Gruppen in zwei Hotels untergebracht. Das deutsche Team teilt sich die Vier-Sterne-Herberge "Lindner" mit Polen, Belarus und Österreich. Polen hatte bisher sechs Corona-Fälle plus zwei Betreuer, Österreich einen, Belarus zwei. Der DHB-Tross ist auf den Etagen neun (Offizielle), zwölf (Spieler) und 13 (Aufenthaltsbereich) – mit eigenem Speiseraum. Neben den PCR-Tests hat das deutsche Team auf eigene Kosten aller zwei Tage eigene Tests angesetzt, fliegt am Mittwoch zudem einen Internisten aus Hamburg ein, der alle infizierten Spieler nach der Quarantäne durchchecken soll.

EM-Abbruch Einen Abbruch – wie die U20-WM im Eishockey im Dezember 2020 in Kanada - zieht die EHF derzeit nicht in Betracht. "In einem Mannschaftssport wie Handball und auch in einem Fall wie dem Spiel Deutschland gegen Polen zeigt sich, dass zum einen die Möglichkeit gegeben ist, Nachrücker zu nominieren und zum anderen, dass die Qualität dieser Nachrücker sehr hoch ist", sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner.

Deutscher Rückzug Das deutsche Team könnte, falls es weitere Ausfälle gibt, weitere Spieler nachnominieren, sogar über den bei der EHF angemeldeten 35er Kader hinaus. Die Möglichkeit eines Rückzugs besteht, dann würden Belarus oder Österreich in die Hauptrunde einziehen. Wird das Team in der laufenden Hauptrunde zurückgezogen, kann die EHF Schadenersatzansprüche geltend machen. Auch unter dem Hintergrund, dass Deutschland 2024 EM-Gastgeber ist, ist dies aber nahezu ausgeschlossen.

Hauptrunde Als Vorrundenerster würde Deutschland in Bratislava dann am Donnerstag gegen Titelverteidiger Spanien (2:0 Punkte) spielen. Weitere Gegen sind Norwegen (Fr./0:2-Punkte)), Schweden (So./0:2-Punkte) und Russland (Di./2:0-Punkte). Als Gruppenzweiter wäre die Reihenfolge Norwegen (Do.), Schweden (Fr.), Russland (So.) und Spanien (Di.). Für das Schweden-Spiel steht die Anwurfzeit mit 20.30 Uhr bereits fest.

Das sagt der Ligachef "Ich will nicht sagen, dass die insgesamt sieben Tests der größtmögliche anzunehmende Unfall sind, aber es wiegt schwer. Nur: Es ist nichts anderes passiert, was 100.000 Menschen in anderen Ländern auch passiert. So lange die Verläufe mild sind, müssen wir damit leben", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SPORTBUZZER und ergänzte: "Ich befürchte aber, dass die aktuelle Hygienekonzepte für diese hochansteckende Corona-Variante nur bedingt geeignet sind." Aber es sei nichts, worauf man mit dem Finger zeigen müsse.