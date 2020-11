Zwei positive Corona-Tests bei Dynamo Dresden - Mannschaftstraining abgesagt

Dresden. Die Profis der SG Dynamo Dresden bekommen ungewollt einen zusätzlichen Tag frei. Grund: zwei positive Tests auf Covid-19. Das gab der Club am Mittwochmittag bekannt. Das gesamte Drittligateam sowie Trainer- und Betreuerstab waren am Dienstag turnusgemäß getestet worden. Ob es sich bei den positiven Fällen um Spieler oder Mitglieder des Funktionsteams handelt, veröffentlichte Dynamo nicht, teilte aber mit: "Die Betroffenen sind derzeit medizinisch völlig unauffällig und symptomfrei." Der Verein wies darauf hin, dass man beiden Personen absolute Anonymität zugesichert habe.

"Als Vorsichtsmaßnahme haben wir die beiden Trainingseinheiten am Mittwoch kurzfristig abgesagt und besprechen nun das weitere Vorgehen in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt", so Sportgeschäftsführer Ralf Becker. "Unser Ziel ist es, dass wir so schnell wie möglich – unter Achtung aller Maßnahmen unseres Hygienekonzeptes – wieder das Mannschaftstraining aufnehmen können."