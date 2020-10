Zwei positive Corona-Tests bei Erzgebirge Aue: Spiel gegen HSV fällt aus

Corona-Schock bei Erzgebirge Aue vor dem für Sonntagmittag angesetzten Zweitliga-Spiel beim Hamburger SV : Die Partie fällt wegen zwei Corona-Fällen aus. "Der heute früh durchgeführte PCR-Test ergab zwei neue positive Testungen. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne", teilte der Klub aus Sachsen am späten Samstagabend mit.

Wenig später erklärte der HSV, dass die Begegnung definitiv ausfallen wird. "Für den HSV bedeutet das, dass statt des Punktspiels nun eine Trainingseinheit am Sonntag um 10.30 Uhr stattfinden wird" , hieß es in einer Mitteilung. Das Spiel gegen Aue hätte vor 4500 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion zugelassen gewesen: "Ticketkäufer und VIP-Kunden werden in der kommenden Woche über das weitere Prozedere informiert", teilten die Hamburger mit.

Aue-Präsident: "Aus negativen Ereignissen gilt es gestärkt hervorzugehen"

Es ist der erste Spiel-Ausfall in den ersten beiden Profi-Ligen wegen Corona-Infektionen in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit hatten positive Coronavirus-Fälle bei Dynamo Dresden für mehrere Spielverlegungen gesorgt. Kurz vor dem Neustart im Mai musste die Mannschaft des damals abstiegsgefährdeten Clubs für 14 Tage in Quarantäne. Im Anschluss musste Dresden innerhalb von 19 Tagen sieben Spiele absolvieren. Dynamo stieg am Ende der Saison ab.

Derzeit ist offen, wie lange das Auer Team in Quarantäne bleiben muss und wie viele Spiele verlegt werden müssen. Da nach dem aktuellen Spieltag eine Länderspielpause ansteht, könnte es bei der Partie gegen den HSV bleiben, die neu terminiert werden muss.