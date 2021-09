Zwei positive Coronafälle beim HC Leipzig - Spiel in Ketsch fällt aus

Leipzig. Der Bus war schon abfahrbereit, als am Sonnabend 10 Uhr eine halbe Stunde vor dem geplanten Start das ersehnte und absolut vernünftige Stoppsignal der Liga kam. Die HCL-Handballerinnen mussten wegen zweier positiver Coronafälle in den eigenen Reihen die lange Reise zu den Kurpfalz Bären nach Ketsch nicht antreten.

Das Match wäre ohnehin zur Farce geworden, weil Trainer Fabian Kunze nur mit einer absoluten Rumpftruppe von sieben Spielerinnen hätte auflaufen können. Bei den in der 2. Handball-Bundesliga üblichen PCR-Tests am Donnerstag Abend stellte sich am nächsten Morgen eine positive Probe bei einer Spielerin heraus, die nach Sportbuzzer-Informationen inzwischen auch Krankheitssymptome aufweisen soll.

Nur acht von 17 Spielerinnen einsatzfähig

Die Kehrseite: Gegenüber der Liga konnte der HCL nur den Ausfall von 8 der 17 Spielerinnen nachweisen - also unter 50 Prozent. Daher sollten die Sächsinnen antreten. „Ein Kreuzbandriss sollte nicht mitzählen - wir hatten nervige Stunden am Freitag und Samstag früh“, so Kunze. Erst der positive Befund eines HCL-Trainers brachte dann offenbar die Kehrtwende der Diskussion und die Absage. Das Spiel soll nun an einem Mittwoch nachgeholt werden. „Die Mädels sind heiß, weil Ketsch eine Verlegung zunächst abgelehnt hat - sie wollten die Punkte. Das ist nicht sportlich“, so der HCL-Coach, dessen sieben Quarantäne-Spielerinnen sich am Montag frei testen können.