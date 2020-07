Ablösefreier Wechsel vom Tisch: Dayot Upamecano verlängert Vertrag bei RB Leipzig

Leipzig. Nationalstürmer Timo Werner , 24, geht zum FC Chelsea und hinterlässt geschmeidige 50 Millionen Euro Ablöse. RB-Abwehr-Star Dayot Upamecano , 21, bleibt den Roten Bullen zumindest in der kommenden Saison erhalten. Und wenn er irgendwann geht, wird RB Leipzig auch in diesem prominenten Fall nicht in die Röhre gucken, sondern einen Transfererlös kassieren.

Fan-Rückkehr in die Stadien? Fritz Keller nimmt Wissenschaft in die Pflicht: "Muss sagen, was möglich ist"

Werner und Upamecano – da war doch was...

Der Hüne setzt im Trainingscamp der Roten Bullen sofort eine Duftmarke. Timo Werner, schnellster Spieler der Bundesliga, legt sich den Ball an Upamecano vorbei und könnte jetzt normalerweise vorm Torabschluss noch einen Tapeziertisch aufbauen. Diesmal jedoch ist alles anders, rauscht der Neue an TW11 vorbei und holt sich den Ball. Werner mäht in einer der folgenden Einheiten den blutjungen Sören Reddemann um, will die Grätsche aber keinesfalls im Zusammenhang mit dem ersten verlorenen Sprintduell seines Lebens gebracht sehen.