Zwei Rote Karten, Kapitän Thiele gesperrt: Vorsfeldes Handballer mit erster Pleite

Vorsfelde kam, lautstark angefeuert von den eigenen Anhängern, gut ins Spiel und ging nach knapp 20 Minuten mit dem Treffer zum 11:10 erstmals in Führung. Die Rote Karte, die Kapitän Thiele wenig später bekam, sollte sich als Knackpunkt erweisen. Thiele räumte einen Gegenspieler in der Rückwärtsbewegung unglücklich von der Seite ab, musste unter die Dusche. Die Schiedsrichter zeigten neben der Roten aber auch die Blaue Karte. Die suggeriert einen Vorsatz beim Foulspiel und zieht mindestens zwei Spiele Sperre nach sich. „Eine Rote Karte kann man da schon geben, aber einen Vorsatz gab es da nicht. Das war einfach unglücklich“, sagte Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann.

Der MTV erholte sich davon nur langsam, die routiniert und clever spielenden Gäste zogen in der zweiten Hälfte auf fünf Tore Differenz davon, eine zweite Rote Karte gegen Ayke Donker zog Vorsfelde endgültig den Zahn. In der Schlussviertelstunde gelangen nur noch drei eigene Treffer, auch in der Abwehr bekamen die Torhüter kaum noch ihre Finger an den Ball. „Wir haben uns von den harten Entscheidungen der Schiedsrichter von unserer Linie abbringen lassen. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, die Niederlage ist aber auf jeden Fall verdient“, so Heimann.

Die Möglichkeit zur Wiedergutmachung sieht der Spielplan am kommen Samstag vor – Vorsfelde hat ein Auswärtsspiel beim TSV Hannover Burgdorf III vor der Brust. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wird das Spiel aber wohl auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Laut Verbandsbeschluss entscheiden die Vereine ab einem Inzidenz-Wert von 35 selbst, ob sie spielen oder nicht – in Hannover liegt er bereits bei über 50. Burgdorf setzte die Spiele seiner übrigen Teams bereits aus, eine endgültige Entscheidung erfolg spätestens am Mittwoch. „Alles andere als eine Spie-Verlegung halte ich für unverantwortlich“, sagt Heimann.

MTV: Piatke, Zwengel – Schwarz (3), Aselmann, J. Thiele, Hartfiel (3), Günther, Mbanefo (3), M. Thiele (3), Schilling (3), Donker (1), Hoffmann (3), Nowak (3), Frädermann.