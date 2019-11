Zwei Sekunden fehlen zum Punkt: SC DHfK Leipzig unterliegt im Derby gegen Magdeburg

Leipzig. WAS! FÜR! EIN! SPIEL! Der SC DHfK Leipzig und der SC Magdeburg haben sich am Sonntagnachmittag einen hoch-emotionalen und mitreißenden Fight geliefert. Das besser Ende hatten die Gäste für sich. Vor 6120 Zuschauern in der ausverkauften Arena Leipzig sicherten sie sich mit einem Treffer durch Marko Bezjak zwei Sekunden vor Schluss den 26:25 (12:11)-Sieg.

Starke Magdeburger Mitte

Bereits vor dem Anpfiff war der Lärmpegel derart gestiegen, dass Hallensprecher Sascha Röser nur noch teilweise zu verstehen war. Auch optisch machte die Kulisse was her. Die Fans hatten vorab grün leuchtende Armbänder erhalten. Wohin das Auge reichte, es blinkte. Wie es sich für ein Derby gehört, war die Promidichte hoch. Neben Oberbürgermeister Burkhard Jung, einer größeren Abordnung von RB Leipzig rund um Dayot Upamecano und Stefan Ilsanker gehörte auch Bundestrainer Christian Prokop zu den Zuschauern.

Die sahen einen SC DHfK, der loslegte wie die Feuerwehr. Nach vier Minuten stand ein 3:1 zu Buche. Danach wurde es zäher, härter, enger. Die SCM-Defensive um die Hünen Zeljko Musa und Piotr Chrapkowski in der Mitte rückten früh heraus, machten es den Hausherren schwer, überhaupt in Wurfposition zu kommen.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel! SC DHfK Leipzig - SC Magdeburg (25:26) ©

Anzeige

Zudem entwickelten sich fast schon kuriose Probleme in Sachen Ballsicherheit. Teilweise wirkte es von außen, als sei die Pille mit Schmierseife statt Haftmittel eingerieben. Sowohl die Führung zu Beginn als auch das 8:6 nach 19 Minuten gingen auf diese Weise verloren. Immerhin: Auch die Gäste aus der Börde verfummelten in schöner Regelmäßigkeit einfache Zuspiele. Sicherer präsentierten sich da beide Keeper, vor allem in der Anfangsphase. Sowohl Jannick Green als auch Joel Birlehm hatten nach zehn Minuten bereits vier Paraden auf dem Konto.

Führung wechselt mehrfach

In einer von den Abwehrreihen dominierten Partie ging es mit 11:12 in die Kabinen. Während die Handballer den Ansprachen ihrer Trainer lauschten, brachte auf dem Parkett Roman Petermann seine Versionen von „Looking for Freedom“ und „Über sieben Brücken musst du gehen, sieben Handballgegner überstehen“ zu Gehör. Anlass: der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Der Wiederanpfiff sorgte für Erlösung.

Die Intensität des Schlagabtauschs blieb in der Folge beiderseits hoch, ebenso die Anfälligkeit für Fehler. Zwischenzeitlich konnte man sich ob der Fehlabspiele nur ungläubig die Augen reiben. Die Führung wechselte häufig, keinem der Kontrahenten gelang es zunächst, sich entscheidend abzusetzen.

Dramatik pur

Die ersten Fans erhoben sich rund zehn Minuten vor Ultimo von ihrem Plätzen. Die Arena wurde nun vollends zum Tollhaus. Ob die letzten, die vielleicht entscheidenden Anweisungen der Trainer die Teams akustisch überhaupt erreichen konnten? Unklar. Bennet Wiegert nahm in der 54. Minute noch einmal eine Auszeit. Vorteil: 30 Sekunden fast schon idyllische Ruhe und die Möglichkeit für wichtige Botschaften. Die beiden folgenden Magdeburger Angriffe gingen allerdings in die Hose. Die Folge: 25:23 für Leipzig. Sollte das reichen?

Nein! Der SCM stellte nun auf eine offensiv-aggressive 5:1-Deckung um. Das wirkte: 25:25. Noch eine Minute zu gehen. Noch einmal Auszeit, diesmal die Gastgeber. Sämtliche anwesenden Radio-Reporter kurz vor dem Infarkt. Wurf Patrick Wiesmach. Green hält. 14 Sekunden bleiben. Auszeit Magdeburg. Bezjak wirft. 25:26. Der Rest ist Traurigkeit.

Die Statistik zum Spiel:

Leipzig: Vortmann; Birlehm; Semper (2); Wiesmach (5); Krzikalla (2/2); Binder (5); Janke (2); Müller; Roscheck; Weber (6); Mamic; Remke; Gebala; Milosevic (2); Kristjansson (1); Santos. Magdeburg: Thulin; Green; Musa; Chrapkowski (1); Musche (1); Steinert (2); Pettersson (9/4); Hornke; Kuzmanovski; Schmidt; Mertens (4); Lagergren (1); O‘Sullivan (2); Bezjak (4); Damgaard; Preuss. Siebenmeter: Leipzig 2/2; Magdeburg 4/4. Strafen: Leipzig 3; Magdeburg 2.

ANZEIGE: 50% auf dein Jako Herbst-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.