Zwei Siege: Erfolgreiches Test-Wochenende für Dresdner Eislöwen

Dresden. Die Dresdner Eislöwen kehrten an diesem Wochenende mit zwei Testspiel-Erfolgen nach Hause zurück. Am Sonnabend setzten sich die Schützlinge von Trainer Andreas Brockmann beim Zweitliga-Aufsteiger Selber Wölfe knapp mit 4:3 (0:1, 3:2, 1:0) durch. Einen Tag später feierten die Elbestädter beim Oberliga-Kooperationspartner Black Dragons Erfurt einen ungefährdeten 4:0-Sieg (2:0, 0:0, 2:0).

Im Schlussabschnitt bestimmend

Dabei musste Brockmann auf die angeschlagenen David Suvanto und Johan Porsberger verzichten. Bei den Wölfen in Selb konnten die Gastgeber zunächst ein Überzahlspiel nutzen und durch Lanny Gare (12.) in Führung gehen. Zwar hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, kamen aber im ersten Drittel zu keinem Treffer. Doch gleich zu Beginn des Mittelabschnittes erzielte Mike Schmitz nach Vorarbeit von Jordan Knackstedt den 1:1-Ausgleich (21.). Simon Karlsson legte wenig später in Überzahl nach, sorgte mit einem Schlagschuss von der blauen Linie für die 2:1-Führung (25.).

Aber die Wölfe hielten kampfstark dagegen und Brett Thompson glich in der 28. Minute zum 2:2 wieder aus. Als erneut ein Erfurter die Strafbank drückte, nutzte Timo Walther die Chance und brachte die Blau-Weißen wieder mit 3:2 (33.) in Front. Allerdings verloren die Brockmann-Schützlinge bei einem weiteren Powerplay den Puck und so konnte Pascal Aquin in Unterzahl zum 3:3 (40.) einnetzen. Im Schlussabschnitt bestimmten die Eislöwen das Spielgeschehen und Matej Mrazek erzielte in der 48. Minute das Siegtor für die Sachsen.