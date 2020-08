Zwei Siege in Düsseldorf: Gute Ergebnisse für Bult-Trainer Gröschel und Nedorostek

Der italienische Starjockey Frankie Dettori hat auf der Galopprennbahn in Düsseldorf zum ersten Mal in seiner Laufbahn das deutsche Stutenderby, den Preis der Diana, gewonnen. Mit Miss Yoda gewann der beste Jockey der Welt das mit 500 000 Euro dotierte Rennen über 2200 Meter nach einem souveränen Ritt. Miss Yoda stammt aus der Zucht des Gestüts Etzean, wird aber im englischen Newmarket trainiert.

Cadeddu lässt Gröschel und Nedorostek jubel

Jockey Mikki Cadeddu ritt in Düsseldorf zu zwei Siegen für Trainer von der Neuen Bult. Bohumil Nedorostek gewann mit Dictator einen Ausgleich II. Dritter in diesem Rennen wurde Wildfang aus dem Trainingsstall von Hans-Jürgen Gröschel. Der Altmeister von der Neuen Bult gewann kurz darauf mit der auf dem Gestüt Evershorst gezüchteten Stute Iliada einen Ausgleich III. Im Sattel: Cadeddu. Für Iliada war es der zweite Sieg in Folge, für Gröschel der achte Saisonsieg. Am Freitag in Magdeburg (mit Waldenser) und Samstag in Köln (mit Luella und Irida) hatte er zweite Plätze gesammelt.