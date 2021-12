Schon zwei Treffer: Schießt Linton Maina Christoph Dabrowski zum festen Profi-Vertrag?

Im Moment passt es einfach richtig gut: Nach dem Heimsieg gegen den Hamburger SV in der Vorwoche konnte sich 96 am Samstag mit 2:1 bei Schlusslicht FC Ingolstadt durchsetzen ( zum Spielbericht ). Erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit haben die Roten zwei Partien in Serie gewonnen. Und das war richtig wichtig!

Ausgelassene Stimmung

Die Stimmung nach dem Spiel war so ausgelassen wie selten in dieser verkorksten ersten Saisonhälfte. "Wir sind einfach nur glücklich. Bei uns in der Kabine ist gerade eine Riesenstimmung", verriet Kapitän Marcel Franke gestern im Anschluss an den Schlusspfiff. So kann es also weitergehen.

Die Bilanz seit dem Amtsantritt von Christoph Dabrowski ist jedenfalls makellos: Zwei Siege in zwei Spielen können sich sehen lassen. Es läuft rund für Dabrowski. Und vielleicht sogar so rund, dass der Festvertrag winkt? Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht.

"Er fühlt sich wohl aktuell"

Dass Dabrowski auf dem besten Weg zum langfristigen 96-Chef ist, ist auch Linton Maina zu verdanken. Der Flügelflitzer hat die Roten in Ingolstadt mit seinem Tor zum 2:1 auf die Siegerstraße gebracht.

Schon zwei Siegtreffer

Es war sein dritter Treffer in dieser Saison und bereits der zweite unter Dabrowski. Maina hatte schon beim 1:0-Erfolg gegen den HSV getroffen. "Um Linton habe ich mir von Anfang an keine Gedanken gemacht. Er fühlt sich wohl aktuell und er hat Selbstvertrauen", sagte Dabrowski nach der Partie in Ingolstadt. Der Coach ist zurecht zufrieden mit seinem Schützling.