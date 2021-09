Zwei Spiele Sperre: Nächster Tiefschlag für Trainer Ronald Koeman vom FC Barcelona

Der unter Druck stehende Trainer Ronald Koeman darf bei den nächsten beiden Ligaspiele des FC Barcelona nicht auf der Bank sitzen. Das entschied das Wettbewerbskomitee der spanischen La Liga, nachdem der Niederländer beim 0:0 gegen Cádiz am Donnerstag die Rote Karte gesehen hatte. Dies berichtet die Zeitung Mundo Deportivo am Freitag. Von den Katalanen gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Wenn eine absehbare Beschwerde des FC Barcelona gegen die Entscheidung keinen Erfolg haben sollte, würde Koeman damit für die Spiele gegen UD Levante am Sonntag und gegen Atlético Madrid am 2. Oktober ausfallen. Die Sperre wurde damit begründet, dass Koeman einen Schiedsrichter in der 95. Minute zu rabiat aufgefordert habe, das Spiel zu unterbrechen, weil kurzzeitig zwei Bälle auf dem Rasen waren.