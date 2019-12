Zwei Tore nach Standards: Hannover 96 trifft endlich nach ruhenden Bällen

Das Spiel gegen Erzgebirge Aue war nicht nur eine Heimsieg-Premiere in dieser Saison - erstmals gelangen den Roten auch Tore nach Standardsituationen. Mit Ausnahme von den zwei Elfmtertreffern durch Marvin Duksch in Wehen und Karlsruhe, stand nach Ecken und Freistößen noch die Null.

Neue Stärke unter Kocak?

Das zeigt: Auch daran arbeitet Kocak im Training. Gegen Aue waren Standardsituationen Schlüssel zum Erfolg. Unter Mirko Slomka sah das noch ganz anders aus - es herrschte eine Flaute nach ruhenden Bällen. Auch dieser Bann ist nach dem Aue-Spiel endlich gebrochen - noch eine positive Erkenntnis.

Schon in der vergangenen Spielzeit hatte 96 immer wieder mit harmlosen Ecken und Freistößen zu kämpfen. Wie heißt es so schön? Wenn es spielerisch nicht läuft, müssen Tore über Standards her - die hätte 96 in der Abstiegssaison sicherlich auch gut gebrauchen können.