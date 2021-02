Möhwald und Agu treffen: Bremen steht nach Sieg gegen Fürth im Pokal-Viertelfinale

Vierter Viertelfinal-Einzug in Folge

Werder hat damit zum vierten Mal in Serie das Viertelfinale im Pokal erreicht. Das Weiterkommen ist für die Hanseaten auch aus finanzieller Sicht von großer Bedeutung. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben riesige Lücken in die Kassen der Norddeutschen gerissen. Und da der Klub in der am Montag zu Ende gegangenen Transferperiode keine Erlöse durch Transfers mehr erlösen konnte, helfen die Pokal-Einnahmen auf jeden Fall weiter.