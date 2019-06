Zwei weitere Neuzugänge auf dem Sprung zu Hannover 96: "Wir machen unser Ding"

Nach dem Doppelschlag vom Montag legte 96 am Dienstag erst mal wieder eine Transferpause ein. Mit zwei weiteren Spielern ist sich der Verein zwar so gut wie einig – da kommt also noch was –, doch der Stempel ist noch nicht drauf auf den Verträgen.

Damit bleibt es vorerst bei drei Neuen: Torwart Ron-Robert Zieler hat seine neue Liebe für den alten Verein entdeckt, Innenverteidiger Marcel Franke soll mit seinen 1,93 Metern die Lufthoheit sichern und Rechtsverteidiger Sebastian Jung sein Pechvogel-Image loswerden. „Sebastian ist wieder fit und hat genau den Willen und Biss, den wir hier gebrauchen können“, glaubt Trainer Mirko Slomka.