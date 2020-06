Zwei Werner-Tore sichern RB Leipzig den Sieg in Augsburg: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Marcel Halstenberg (RB Leipzig): "Es war kein einfaches Spiel. Wir hatten dennoch viele Chancen, hätten einige Tore machen können. Bei der Hitze und dem Gegner sind wir zufrieden, dass wir 2:1 gewonnen haben und den Saisonabschluss erfolgreich beenden. Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt, man hat gesehen, was Bayern dann auch für Qualitäten hat. Sie haben viele Spiele nacheinander gewonnen. Von daher ist es schwer, in der Rückrunde dann noch mal so zu marschieren wie in der Hinrunde. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei uns und ich hoffe, dass wir da nächste Saison dran arbeiten können." ©