Zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt: Das sind die Baustellen bei RB Leipzig

Leipzig. Seit drei Wochen geht RB Leipzigs neuer Chef-Trainer Julian Nagelsmann mit den Roten Bullen auf Tuchfühlung. Nur noch zwei sind es bis zum Pflichtspiel-Auftakt gegen den VfL Osnabrück in der ersten Runde des DFB-Pokals. Zeit für eine Zwischenbilanz: Sowohl während der öffentlichen Übungseinheiten im Trainingslager als auch am Leipziger Cottaweg wird deutlich, dass Nagelsmann nicht zum Verwalten nach Leipzig gekommen ist. Der 32-Jährige versucht mit Detailversessenheit und Innovation seine Mannschaft besser zu machen, ohne dabei das von Vorgänger Ralf Rangnick gelegte Fundament einzureißen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Testspiel RB Leipzig gewinnt das Testspiel gegen Stade Rennes mit 2:0 ©

Anzeige

Dass die Profis dabei mental wie körperlich an ihre Grenzen kommen, ist nicht zu übersehen und von Nagelsmann gewollt, wie er immer wieder erklärt. Trotz großer Ziele versucht er die Erwartungen bisweilen so niedrig wie möglich zu halten. Längst nicht alles, was er von den Spielern verlangt, könne bereits zu Beginn der Saison bis ins Detail umgesetzt werden. Das spiegelte sich trotz zum Teil starker Ansätze auch in den bisherigen Testspielen gegen den FC Zürich (1:4), Galatasaray Istanbul (3:2) und zuletzt Stade Rennes (2:0) wieder.

Zu wenig Kommunikation Rasen

Als eine seiner zentralen Aufgaben sieht Nagelsmann die mangelnde Kommunikation auf dem Platz, wie er nach dem Mammut-Test über 135 Minuten gegen den französischen Pokalsieger verriet: "Es ist eine extrem ruhige Mannschaft auf dem Feld. Sehr viele Ballverluste, die wir hatten, rühren daher, dass wir kaum miteinander sprechen. Das ist etwas, was wir in den nächsten zwei Wochen reinkriegen müssen, weil wir da viele Dinge wegmoderieren können."

Tatsächlich fehlte es sowohl am Freitag in Markranstädt als auch gegen Galatasaray in Innsbruck an lautstarken Ansagen auf dem Feld. Eine Ausnahme bildet da von Zeit zu Zeit Keeper Peter Gulacsi. Gerade für Nagelsmanns komplexen Spielstil, der in Hoffenheim auch immer wieder von Systemwechseln geprägt war, sind Absprachen jedoch unverzichtbar.

Neuzugänge brauchen nicht nur auf dem Feld Zeit

Ein Grund für die Startschwierigkeiten in diesem Bereich könnte die neue Mannschaftsstruktur sein. RB wurde mit fünf zum Teil sehr jungen Spielern verstärkt, die nicht nur sportlich noch ihren Platz finden müssen. Auch die Verständigung untereinander sowie die Entwicklung von Hierarchien im Team wird Zeit und das Trainerteam als Unterstützung brauchen.

Erstmals auf dem Platz stand gegen Rennes beispielsweise Rückkehrer Ademola Lookman, dem Nagelsmann offensiv ein gutes Spiel attestierte. Gleichzeitig kündigte der Coach an, beim jungen Engländer das Verteidigen "noch ein bisschen reinkriegen" zu müssen. Auch Ethan Ampadu feierte Premiere im RB-Dress. Der 18-jährige Waliser benötigt genau wie die übrigen hochveranlagten Neuzugänge vor allem eines: Geduld. Das sieht auch sein Trainer so: "Ethan hatte schon noch ein paar Probleme. Er hatte drei, vier sehr gute Aktionen, aber auch drei, vier schwache. Jeder hat gesehen, dass er ein großes Talent ist, aber auch, dass er noch ein bisschen Zeit braucht."

Nagelsmann bemängelt Chancenverwertung und Ballverluste

Während Nagelsmann bei seiner Mannschaft bereits "phasenweise" die geforderte Spielidee erkannte, täuschten die beiden jüngsten Testspiel-Siege etwas über zwei Schwächen der bisherigen Vorbereitung hinweg. Zum einen ließen die RB-Angreifer vor allem gegen Rennes reihenweise Chancen liegen. "Da muss im Ligabetrieb, im Pokal und in der Champions League mehr rauskommen aus diesen Situationen", konstatierte auch Nagelsmann nach dem Spiel und wirkte ob des späten Treffers zum 2:0 durch Top-Stürmer Yussuf Poulsen regelrecht erleichtert: "Es ist immer wichtig für einen Stürmer, der eine sehr gute Saison gespielt hat, dass er schnell wieder reinkommt mit Toren und nicht ewig lang darauf warten muss."

Auffällig waren neben der fehlenden Konsequenz vor dem Tor auch einige unnötige Fehler im Spielaufbau, die auch dem Trainer nicht gefielen: "Wir haben noch zu viele leichte Bälle verloren, wo der Gegner wenig Druck macht." Gerade in Anbetracht der hohen Belastung in den vergangenen Wochen sowie der Hitze in Markranstädt am Freitag lassen sich diese Fehler zum derzeitigen Stand noch verzeihen. Spätestens gegen Osnabrück sollte ihre Zahl jedoch deutlich reduziert werden, will man gegen den Zweitliga-Aufsteiger in der ersten Pokalrunde keine böse Überraschung erleben.

Generalprobe am Samstag

Am Montag können die Roten Bullen an ihrem freien Tag Kraft nochmal Kraft tanken, bevor Nagelsmann am Dienstag um 10.30 Uhr und Mittwoch um 11 Uhr zu zwei öffentlichen Einheiten am Cottaweg bittet. Dass ansonsten unter Ausschluss der Fans und Medien trainiert wird, darf als Startschuss für die heiße Phase vor dem Pflichtspielauftakt verstanden werden. Die Generalprobe wartet dann am Samstag (15.30 Uhr) im letzten Testspiel gegen den englischen Erstligisten Aston Villa in der Red-Bull-Arena. Dann wird womöglich auch Amadou Haidara wieder dabei sein, der nach seinen Einsätzen für Mali beim Afrika-Cup bis jetzt im Urlaub war.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!